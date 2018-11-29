Доброкачественное образование: России нужны тысячи новых онкологов

Для реализации программы борьбы с раком необходимо почти удвоить число онкологов. Об этом «Известиям» рассказал председатель Российского общества клинических онкологов Сергей Тюляндин. Окончательный проект программы на подпись в Минздрав представят в середине следующего года. Если сохранять нынешние темпы подготовки кадров, на закрытие их дефицита потребуются десятилетия. Но можно ускориться, если переобучать врачей других специальностей.

Обязательным пунктом программы по борьбе с раком станет открытие онкологических кабинетов на базе центральных районных и городских больниц, рассказал Сергей Тюляндин.

— Помощь больным сейчас оказывается в региональных диспансерах. Иногда от отдаленного района (например, на Дальнем Востоке и в Сибири) до ближайшего онкодиспансера сотни километров, — пояснил он.

Для заполнения вакансий в новых кабинетах, по подсчетам Сергея Тюляндина, стране необходимо иметь 12,6 тыс. онкологов, то есть почти удвоить их количество (сейчас их 7 тысяч).

Рабочая группа планирует представить в Минздрав онкологическую программу в середине следующего года, рассказал «Известиям» главный онколог министерства Иван Стилиди. В Минобрнауки оперативно не ответили на запрос «Известий».

Чтобы восполнить кадровый дефицит, нужно заинтересовать студентов медвузов борьбой с раком, полагает доцент кафедры онкологии и лучевой терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Константин Титов. Кроме того, можно проводить переподготовку врачей других специальностей на кафедрах последипломного образования. Терапевты, хирурги и акушеры-гинекологи могут за четыре месяца переквалифицироваться в онкологов, рассказал Константин Титов.

— У студентов и других специалистов всё больше повышается интерес к профессии за последние годы. Это связано с тем, что появляются новые методы лечения, качественные и действенные лекарства. Профессия становится интересной, — считает он.

Однако подготовить необходимое число компетентных специалистов, а не просто выпускников вузов при нынешней системе не удастся и за 20 лет, отметил врач-онколог отделения трансплантации костного мозга НИИ детской онкологии и гематологии РОНЦ им. Н.Н. Блохина Игорь Долгополов.

Сама система подготовки специалистов по борьбе с раком в России пока слабая, отметил главврач Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев. В вузах это направление изучается только лишь две недели и зачастую по принципам и подходам, сформированным в середине прошлого века, подчеркнул он.

— Чтобы обучить необходимое число специалистов, нужно менять систему подготовки кадров. Сейчас они получают специальность только в ординатуре, — рассказал Андрей Пылев.

Онкология — одно из самых сложных и престижных направлений в медицине, считает он. Однако профильные специалисты не всегда хотят работать в районной или городской клинике. Для оказания качественной помощи пациентам онкологу нужна команда других смежных специалистов (по УЗИ, КТ). Поэтому все они хотят работать в крупных, хорошо оснащенных больницах.

На базе амбулаторной помощи в ее нынешнем виде оказывать полноценную помощь крайне тяжело, поэтому специалистам нужно хотя бы поднять уровень заработной платы, уверен Андрей Пылев.

На данный момент подготовка онкологов проходит в рамках двухлетней клинической ординатуры. Ежегодно ими становятся около 200 специалистов по всей стране, рассказал зампредседателя правления Ассоциации профессиональных медицинских обществ по качеству медицинской помощи и медицинского образования (АСМОК) Залим Балкизов.

Реализовать общенациональную программу по борьбе с онкологическими заболеваниями предложил президент Владимир Путин во время последнего послания Федеральному собранию. Как писали «Известия», медики уже представили в Минздрав первый проект антираковой стратегии до 2030 года. Документ предлагал внедрять скрининговые программы для раннего выявления заболеваний, обеспечивать пациентов качественными и доступными лекарствами, укрепить кадровый потенциал онкологической службы, создать национальную систему мониторинга состояния онкологической помощи, развивать систему медицинской реабилитации и паллиативной помощи. Чиновники решили, что стратегию необходимо доработать.

Рак — вторая причина смертей россиян после сердечно-сосудистых заболеваний. Так, в 2017-м онкология стала причиной гибели 289 тыс. человек. Смертность по этому показателю незначительно снизилась впервые за три года.