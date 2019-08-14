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Приставы в Москве опечатали вендинговые автоматы после массовых отравлений

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Фото: ТАСС/Александр Щербак
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В Москве судебные приставы опечатали на 90 дней вендинговые автоматы Healthy Food по продаже еды в бизнес-центре Lotte и офисном центре ООО «СИБУР» в связи с серией отравлений. Об этом в среду, 14 августа, рассказали ТАСС в пресс-службе управления ФССП по Москве.

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«ООО «До луны и обратно» после массовых отравлений едой из вендинговых автоматов Healthy Food было признано Гагаринским районным судом Москвы виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»)», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что аппараты опечатали в присутствии понятых.

3 августа сообщалось, что число людей, отравившихся в Москве продуктами питания из вендинговых автоматов Healthy Food, достигло 99.

1 августа Гагаринский суд Москвы на три месяца запретил компании Healthy Food торговать едой. Ее признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.

С 16 июля едой из вендинговых автоматов Healthy Food отравились несколько десятков офисных работников.

Глава компании Дмитрий Пронин в своем Facebook сообщил о приостановке производства еды под маркой Healthy Food. После случившегося от услуг компании отказались 9% клиентов.

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