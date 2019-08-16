Роспотребнадзор начал расследование после отравления в Ульяновской области

Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области начало расследование по факту отравления семи жителей Ульяновска подсолнечным маслом домашнего производства.

В пресс-службе ведомства в пятницу, 16 августа, сообщили «РИА Новости», что в больнице оказались пятеро взрослых и двое детей. У пациентов диагностировали отравление неизвестным веществом, один из госпитализированных умер.

Отмечается, что 3 августа скончалась еще одна жительница Ульяновской области, у нее были похожие симптомы. Наличие связи между этими случаями предстоит установить следователям, подчеркнули в ведомстве.

В следственном управлении СКР по региону также сообщили о начале процессуальной проверки по факту произошедшего.

Об отравлении семи жителей Ульяновска подсолнечным маслом стало известно ранее 16 августа. Глава областного Минздрава Сергей Панченко отметил, что основным симптомом у всех пострадавших являются кровотечения различной локализации

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах региона сообщил, что масло изготовил у себя в хозяйстве пенсионер, проживающий в селе Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области. Причиной отравления могло стать попадание в масло крысиного яда. Отрава могла там оказаться по время переработки или содержаться в семенах подсолнечника. По словам мужчины, изготовившего продукт, подсолнечник ему привез знакомый из Сызранского района Самарской области.

«Несколько бутылок с маслом пенсионер отдал этому знакомому, часть — своей дочери, еще часть — оставил себе. Через полтора месяца дочь решила приготовить на этом масле пищу, после чего она, ее муж, их двое детей были госпитализированы. Также в больнице оказались знакомые семьи, которые также употребляли в пищу это масло», — рассказал источник.