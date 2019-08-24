Роспотребнадзор раскрыл причины отравления детей в лагере Иннополиса

Причиной заболевания детей кишечной инфекцией в детском лагере Иннополиса стало блюдо с микробами. В смывах с посуды, а также с рук повара нашли кишечную палочку, сообщает 24 августа пресс-служба управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан.

«У ООО «Столичное питание» были выявлены грубые нарушения, которые повлекли причинение вреда здоровью детей: блюда готовились с нарушениями технологии их приготовления, сотрудниками не соблюдались правила личной гигиены, правила обработки посуды и инвентаря, санитарно-дезинфекционный режим, что подтверждается результатами лабораторных исследований», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что в готовых блюдах, в смывах с чашек, ложек, разделочного инвентаря и рук повара были обнаружены кишечные бактерии. Помимо этого в картофельном пюре, предназначенном для детского ужина, в смывах с чашек, лопатки для горячего и рук повара выделили возбудителей бактерий рода Klebsiella, аналогичные тем, что были найдены у отравившихся детей.

В отношении юридического и должностных лиц ООО «Столичное питание» были составлены протоколы об административном правонарушении, им также выдали предписания по устранению нарушений требований санитарного законодательства.

19 августа после госпитализации пяти детей из детского лагеря в Иннополисе Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Ранее сообщалось, что массовое отравление детей произошло в проектной школе университета «Иннополис». Вечером 17 августа недомогание почувствовали более 30 детей. К утру 18 августа симптомы остались у пятерых.