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Отравившиеся в Ульяновске женщина и двое детей выписаны из больницы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Медики выписали троих пациентов, поступивших в августе в больницы Ульяновска с признаками отравления. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе областного минздрава.

«Одна женщина отпущена из больницы домой. Двое детей также выписаны из детской областной больницы», — цитирует ТАСС 22 августа слова представителя ведомства. Медики оценили состояние выписанных как удовлетворительное. В больницах остаются двое несовершеннолетних и шестеро взрослых.

16 августа с признаками отравления были госпитализированы семь жителей Ульяновска, в том числе двое детей. 19 августа число госпитализированных с отравлением, предположительно, растительным маслом увеличилось до 11 человек.

СУ СК России по Ульяновской области сообщило, что от отравления скончались два человека. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. В крови госпитализированных был обнаружен кумарин, использующийся для изготовления крысиного яда.

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