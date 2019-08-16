В крови отравившихся маслом в Ульяновской области обнаружили кумарин

В крови жителей Ульяновской области, которые предположительно отравились подсолнечным маслом, был обнаружен кумарин, рассказал 16 августа телеканалу «Россия.24» заведующий токсикологическим отделением ульяновского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи им. Е.М. Чучкалова Игнат Пономаренко.

«Была заподозрена связь с употреблением пищевого продукта, в который мог входить данный яд. Вчера было получено подтверждение от лаборатории о том, что в сыворотке крови пациентов присутствует производный кумарина», — цитирует Пономаренко ТАСС.

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил министерству агропромышленного комплекса и развития сельских территорий начать проверку данного инцидента, а также проверить подсолнечное масло в сельских магазинах в связи с произошедшим.

Остатки масла, которым могли отравиться жители региона, были изъяты, по ним назначены экспертизы, передает «РИА Новости» со ссылкой на региональную прокуратуру.

«Принимаются все необходимые меры к установлению точного количества произведенной указанным лицом кустарной продукции», — говорится в сообщении.

СУ СК России по Ульяновской области сообщило, в результате отравления после употребления подсолнечного масла скончались два человека. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Об отравлении семи жителей Ульяновска подсолнечным маслом стало известно ранее 16 августа. Сообщалось, что в больнице оказались пятеро взрослых и двое детей. Вскоре один из госпитализированных умер. Глава областного минздрава Сергей Панченко отметил, что основным симптомом у всех пострадавших являются кровотечения различной локализации.

При этом в управлении Роспотребнадзора по региону отметили, что 3 августа скончалась еще одна жительница Ульяновской области, у нее были похожие симптомы. Наличие связи между этими случаями предстоит установить следователям.

По данным источника «РИА Новости» в правоохранительных органах региона, масло изготовил у себя в хозяйстве пенсионер, проживающий в селе Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области. Причиной отравления могло стать попадание в масло крысиного яда. Отрава могла там оказаться по время переработки или содержаться в семенах подсолнечника. По словам мужчины, изготовившего продукт, подсолнечник ему привез знакомый из Сызранского района Самарской области. Несколько бутылок с маслом пенсионер отдал своему знакомому, часть — своей дочери, а часть оставил себе.

Кумарин — органическое вещество, которое используют в парфюмерной и мыловаренной промышленности. Он также является основой для яда от грызунов.