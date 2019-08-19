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Еще пять человек попали в больницу после употребления масла под Ульяновском

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Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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Число госпитализированных с отравлением, предположительно, растительным маслом увеличилось до 11 человек, говорится на сайте минздрава Ульяновской области 19 августа.

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«В учреждения здравоохранения региона 18 августа поступило еще трое взрослых и двое детей. <…> Состояние вновь поступивших пациентов оценивается врачами как средней степени тяжести», — сказано в сообщении.

У двоих взрослых открылись кровотечения. Двое детей находятся под наблюдением — они употребляли масло после термической обработки, но признаков отравления у них нет.

Таким образом, всего медицинская помощь оказывается семи взрослым и четырем детям.

16 августа с признаками отравления были госпитализированы семь жителей Ульяновска, в том числе двое детей. Позднее двое взрослых скончались. Как отмечали в областном минздраве, главным симптомом у всех пострадавших были кровотечения различной локализации.

Все пострадавшие употребляли в пищу масло домашнего приготовления. По данным источника «РИА Новости», продукт изготовил пенсионер, проживающий в селе Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области. Вероятно, в масле был крысиный яд, который мог содержаться в семенах подсолнечника или попасть в продукт во время переработки.

Сам мужчина утверждает, что подсолнечник ему привез знакомый из Самарской области. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Производство либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей и повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц».

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