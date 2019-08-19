Родственница убившего шесть человек подростка рассказала о проблемах семьи

Родственница подростка, который убил свою семью под Ульяновском, рассказала о проблемах в семействе.

По ее словам, мать мальчика разошлась с отцом из-за его пристрастия к алкоголю, а позже и сама начала пить и даже состояла на учете.

Однако последние несколько лет женщина не притрагивалась к спиртному, а в семье в целом царила положительная атмосфера.

«Семья характеризуется как положительная. Мать, конечно, была пьющей раньше, но потом сделали ей операцию в Москве — с головой у нее что-то было — и она года два и больше уже не пила. Отец с ними не жил — из-за пьянки развелись», — цитирует ее РЕН ТВ.

18 августа в селе Патрикеево были обнаружены тела шести человек. По версии следствия, 16-летний школьник зарубил топором бабушку, дедушку, мать и младших брата и сестру.

После этого подросток покончил с собой. В предсмертной записке он объяснил свой поступок желанием умереть и забрать родственников с собой.

В региональной прокуратуре сообщили, что мальчик не состоялся на учете у психиатра.