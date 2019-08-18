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В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Ульяновской области обнаружены тела шести человек, в том числе трех несовершеннолетних. Об этом сообщила областная прокуратура.

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Тела двух пенсионеров, их дочери и двоих малолетних детей найдены в частном доме в селе Патрикеево, еще один труп подростка, — в 500 м от него, передает ТАСС.

Следственные органы не исключают, что подросток убил всю семью, после чего свел счеты с жизнью.

По информации ведомства, подросток оставил предсмертную записку. В ней говорится, что он собирается покончить с собой и переживает, что родственники будут его оплакивать. Чтобы не расстраивать родных, он решил забрать их с собой.

По факту убийства семьи возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего», сообщает «РИА Новости».

По информации РЕН ТВ, накануне убийства школьник обсуждал свои планы с другом. В сообщениях говорилось, что мать и младшие дети (четырехлетние двойняшки, мальчик и девочка) его не любят. Бабушку и деда он решил убить, «чтобы не расстраивать».

В мае 2019 года житель Ульяновской области напал на семью соседей. В результате отец семьи и десятилетний младший сын погибли. Мать и старшая дочь попали в больницу. Накануне мужчина был в числе приглашенных на празднование совершеннолетия девушки.

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