Очередь на побои: домашнее насилие не поддается подсчету

Почти 735 тысяч человек подписали петицию с требованием принять закон о профилактике домашнего насилия. Общественники приводят пугающую статистику — около 16 млн россиянок ежегодно подвергаются насилию. Критики поправок в семейное законодательство настаивают, что эта цифра завышена, причем чуть ли не в тысячи раз. В статистике о семейном насилии разбирались «Известия».

На момент написания материала петицию подписали почти 735 тыс. человек. «Сейчас по нашим законам жертва сама доказывает, что она жертва, при этом никакой бесплатной юридической помощи для нее не предусмотрено, а насильнику предоставляется за наши налоги бесплатный адвокат», — один из пунктов, на который обращают внимание активисты.

Когда петиция появилась на портале change.org, блогеры запустили в Instagram флешмоб #янехотелаумирать. Эту надпись участницы (среди которых несколько блогеров-миллионников, в том числе организатор акции Александра Митрошина) флешмоба нанесли на лица и тело, а вместе с ней — грим, имитирующий следы побоев. В Instagram почти за месяц было опубликовано свыше 13,7 тыс. постов с этим хештегом.

Внушительные цифры и у показателей по домашнему насилию, борьбе с которым и посвящена акция — только на этот раз эта внушительность выглядит трагически. В достоверности статистики сомневаются противники внесения поправок в законодательство.

побои Фото: Global Look Press/Rudolf

Подсчет искажения

«Хватит врать о массовом «насилии» в семье» — плакат с таким лозунгом затесался на пикете против ювенальной юстиции, который прошел на прошлой неделе в Перми. Помимо борьбы с вмешательством соцслужб в дела семьи, в центре внимания активистов общественной организации «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС) оказалась и обсуждаемого много лет проект закона о семейно-бытовом насилии.

«В России обретается порядка 16 млн избитых домочадцами-мужчинами жен, бабушек, мам, дочерей, вплоть до новорожденных детей женского пола!» — возмущаются в РВС, сомневаясь в количестве. Как минимум потому, что эта цифра содержится в докладе восьмилетней давности.

«В то время как по официальной статистике, всего от насильственных преступлений в 2018 году было 12 516 женщин, потерпевших (а не погибших!) от мужей. Искажение — в 10 554 раза», — ссылаются на ответ Росстата агентству «Красная весна» в организации.

Член Совфеда Ольга Тимофеева в свою очередь возмутила цифра о том, что каждый год в России умирают 14 тыс. женщин. Согласно ее запросу в МВД (опубликован агентством Regnum), в 2018 году было зафиксировано 3260 тяжких и особо тяжких преступлений в сфере семейно-бытовых отношений.

побои2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Автор цитаты Четыре год назад число пострадавших от насилия в семье женщин оценивалось в 36,4 тыс. человек — такие данные приводил Росстат. В 2016 год называлась цифра в 49, тыс. человек. Еще год спустя — после принятия «закона о шлепках» — 25,6 тыс. человек.

Сложная формула

В России, по данным на 2019 год, порядка 77,1 млн женщин. При расчете в 16 млн пострадавших, получается, что от насилия страдает каждая пятая. Этот показатель высчитан на основе данных отчета «Репродуктивное здоровье населения России 2011», подготовленного совместно Росстатом при поддержке Фонда ООН в области народонаселения, а также вотдела репродуктивного здоровья Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDR).

Юрист, специализирующийся на защите жертв домашнего насилия, один из организаторов акции Алена Попова объясняет, откуда взялась эта цифра. Во-первых, 16 млн — это пострадавшие и от эмоционального давления, и от физического насилия. В отчете говорилось, что от вербального насилия пострадали 18% женщин, от физического — 6%, от сексуального — 1% (в общей сложности 25%). Из расчета, что в 2016 году женщин от 16 и старше насчитывалось 65,8 млн, получается, что насилию за год подвергается 16,45 млн женщин, объясняет собеседница «Известий».

побои2 Алена Попова Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Автор цитаты «Это включает в себя все виды домашнего насилия — жертвы круга близких лиц, разных возрастов», — пояснила «Известиям» Алена Попова.

Статистика по делам о семейном насилии строится на основе статье «О побоях», но под домашнее насилие попадают и статьи об убийстве, и о доведении до самоубийства — при таких случаях вообще сложно доказать вину домашнего тирана, подчеркивал правозащитница. Без прописанного в законодательства понятия о домашнем насилии невозможно четко понимать, что в него включать.

Справка «Известий» По данным общероссийского исследования Совета женщин МГУ 2002 года «Насилие над женами в российских семьях», половина опрошенных (всего их было 2134 человека) заявила, что подвергались физическому насилию со стороны супруга. Речь шла не об избиениях, а причинении сильной боли иными способами — например, мужья выкручивали руки или толкали. Из этой половины 26% не единожды подвергались насилию. 3% респонденток заявили, что оно повторяется минимум раз в месяц. Доктор социологических наук Александра Лысова в научной статье 2008 года отмечала, что большая часть женщин, заявивших о насилии — 42,9% — в возрасте 30-55 лет, а 43,6% — в группе 56-96 лет. А молодые девушки (от 18 до 29 ле) 13,7% сообщили как минимум об одном инциденте избиения.



Еще одна страшная цифра, которая ушла в народ — «каждые 40 минут в России от домашнего насилия погибает одна женщина». Она впервые приводилась в докладе организации Amnesrty International. Из расчета на год, при такой формуле получается, что в год от рук мучителей гибнут 13,1 тыс. женщин.

Официальной статистики по смертности от домашнего насилия нет, поскольку это понятие не определено. За 11 месяцев прошлого года, по статистике Генпрокуратуры, в целом убийств и покушений насчитывалось 7,91 тысячи, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — 21,6 тыс.

Пора исследовать

побои4 Фото: РИА Новости/Арсений Горшенин

«Мы убедились в том, что реального положения дел и аналитики у нас нет, поэтому мы мечемся от одной цифры к другой. Общественная организация даёт одну статистику, у правоохранительных органов вообще ее нет. Давайте со всем этим разберёмся и вместе сделаем хорошее дело по защите женщин от семейного насилия», — заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе представления доклада уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой 23 июля.

Омбудсмен еще два года предложила создать горячую линию для сбора статистики: «Мы практически не владеем статистикой. О том, что властям нужна помощь со сбором данных, она говорила и в июле этого года на форуме «Территория смыслов». По ее словам, собирать сведения о домашнем насилии могли бы волонтеры.

Автор цитаты В докладе за 2018 год она приводила результаты исследования ВЦИОМ, согласно которым 49% опрошенных женщин видят угрозу стать жертвой насилия в семье.

«Приходится констатировать, что действующее законодательство не в полной мере способно защитить женщину от семейного насилия. На протяжении 20 лет в обществе так и не был найден консенсус о целесообразности принятия закона о противодействии насилию в семье. В ежегодном отчете Всемирного банка Women, Business and the Law 2018, опубликованном 23 апреля, Россия попала в список стран с несовершенным законодательством по защите женщин от насилия наравне с рядом других государств», — говорится в докладе омбудсмена.

побои5 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Группа депутатов из двух комитетов — по делам женщин, а также госстроительству и законодательству обещает внести законопроект о семейно-бытовом насилии на рассмотрение Госдумы осенью. Планируется, что в нем пропишут определение домашнего насилия, а также введут охранные ордеры. Глава СПЧ Михаил Федотов, несколько лет призывающий принять подобный законопроект, предположил: «Если мы сумеем побороть домашнее насилие, мы сократим преступность на 30%».

По словам правозащитницы Алены Поповой, общественники прописали техзадание для проведения исследования статистики о масштабах домашнего насилия, которое планирует провести парламент. «Но самая объективная статистика может быть собрана через год после принятия закона, где будут прописаны термины и как квалифицируются дела и какие статьи в совокупности попадают под определение домашнего насилия». И правозащитница полагает, что она будет ужасающей.