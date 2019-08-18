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Убивший семью подросток не состоял на учете у психиатра

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Фото: Depositphotos
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Подросток, который убил пятерых родственников и покончил с собой в Ульяновской области, не состоял на учете у врачей. Семья была благополучной, сообщила региональная прокуратура.

Содержание предсмертной записки, оставленной школьником, свидетельствует о том, что он мог быть психически нездоров, сказал ТАСС представитель пресс-службы ведомства. По словам собеседника журналистов, говорить о точном диагнозе пока нельзя. Однако в записке говорится, что он убил родственников, чтобы их не расстраивать, это характерно для страдающих шизофренией.

Ранее 18 августа в селе Патрикеевка были обнаружены трупы шести человек — двух пенсионеров, их дочери и троих ее детей. Старший сын-подросток оставил предсмертную записку, в которой говорится, что он хочет покончить с собой, но боится, что родные будут его оплакивать, поэтому решил забрать их с собой. СМИ сообщили, что накануне он обсуждал свои планы с другом.

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