В Крыму во время драки убили начальника МЧС

В Крыму во время драки убили начальника надзорной деятельности по Сакскому району главка МЧС по региону Ярослава Мамаенко. Информация об этом появилась в соцсетях.

По словам интернет-пользователей, 32-летнего мужчину зарезали на улице Немичевых в Евпатории. Он получил проникающее ножевое ранение надплечной области и был доставлен в местную больницу, но вскоре скончался.

Подозреваемым является житель Евпатории, его объявили в розыск — разослали ориентировки в местные отделы полиции, пишет «Российская газета». Также назначена судмедэкспертиза.

По предварительным данным, убийство стало результатом бытовой ссоры и не связано с профессиональной деятельностью Мамаенко.

В начале августа жители Сургута сообщили в полицию о подозрительном мужчине. Когда прибывшие стражи порядка попытались его задержать, он смертельно ранил ножом одного из них и нанес ранение его коллеге, который выстрелил на поражение.