Неизвестный напал с ножом на полицейских в Сургуте. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ХМАО — Югре. В результате один правоохранитель убит, еще один получил ранения.

«1 августа при исполнении служебных обязанностей погиб сотрудник патрульной-постовой службы УМВД России по Сургуту ХМАО — Югры сержант Ханов», — цитирует сообщение «РИА Новости».

Около 22.40 (20.40 мск) в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что во дворе многоквартирного жилого дома по улице Пушкина в Сургуте находится подозрительный гражданин.

Сотрудники патрульной-постовой службы прибыли по вызову и попытались задержать подозрительного мужчину. Злоумышленник оказал сопротивление и был ликвидирован раненым полицейским.

12 апреля в Тюмени в ходе спецоперации силовики уничтожили двоих боевиков. По данным ФСБ, они были приверженцами запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».