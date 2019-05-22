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Двух бандитов нейтрализовали в результате операции под Владимиром

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Сотрудники ФСБ нейтрализовали двух человек в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в городе Кольчугино Владимирской области.

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Как сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК), силами спецназа дом, в котором укрывались бандиты, был блокирован, а жители близлежащих домов эвакуированы.

На предложение сложить оружие и сдаться властям преступники открыли стрельбу. В ходе завязавшегося боестолкновения ответным огнем они были нейтрализованы.

Личности бандитов предварительно установлены. По данным НАК, они являлись сторонниками одной из террористических организаций и готовили теракт.

На месте перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы, готовое к применению самодельное взрывное устройство и религиозно-экстремистская литература.

12 апреля в Тюмени в ходе контртеррористической операции уничтожили двоих боевиков. По данным ФСБ, они были сторонниками запрещенной в России террористической группировки ИГ («Исламское государство») и также готовили теракты в местах массового пребывания людей.

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