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Бортников предупредил о ячейках террористов у границ СНГ

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Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ России
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Террористические формирования, разгромленные в Сирии и на Ближнем Востоке, сохраняют возможности для совершения атак по всему миру. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании руководителей органов безопасности (СОРБ) государств-участников СНГ.

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«Крупные формирования джихадистов разбиты, но теперь они пытаются перегруппироваться в зонах, не подконтрольных сирийскому правительству, либо отсидеться в лагерях беженцев», — цитирует его ТАСС.

Около 5 тыс. террористов находятся в северных провинциях Афганистана, граничащих с СНГ, уточнил Бортников.

Глава ФСБ добавил, что, по имеющимся у спецслужб данным, террористы планируют использовать в своих целях вдов, жен и детей боевиков, массово возвращающихся в страны исхода. Чтобы не допустить этого, необходимо проводить фильтрационную работу, пояснил он.

17 мая Министерство обороны России заявило, что боевики «Джебхат ан-Нусры», она же «Хейат Тахрир Аш-Шам» (организация запрещена в РФ), готовят провокацию с химоружием в сирийской провинции Идлиб с целью обвинить в атаке на мирных жителей ВКС России.

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