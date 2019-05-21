Известный греческий террорист Романос вскоре выйдет на свободу

Один из руководителей анархистской террористической группировки «Заговор огненных ячеек» Никос Романос вскоре выйдет на свободу после того, как апелляционный суд сократил ему срок. Об этом сообщило Афинское агентство новостей АМНА.

Романос был арестован после ограбления банка в феврале 2013 года. Суд приговорил его к 18 годам тюрьмы, длительные сроки получили и его подельники. Среди обвинений были четыре грабежа банка, взрывы, незаконное владение оружием, подделка документов.

Однако после шести лет тюрьмы апелляционный суд сократил Романосу срок по одному из приговоров на четыре года, что дало право на досрочное освобождение с учетом того, что он отбыл шесть лет наказания. В ближайшие дни он выйдет на свободу.

Группировка занималась тем, что рассылала посылки-бомбы в иностранные посольства, представительства и многим политикам, в том числе и за рубежом. В 2010 году одна из таких посылок во время проверки взорвалась в российском посольстве в Афинах.