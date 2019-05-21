Прямой эфир

Известный греческий террорист Романос вскоре выйдет на свободу

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один из руководителей анархистской террористической группировки «Заговор огненных ячеек» Никос Романос вскоре выйдет на свободу после того, как апелляционный суд сократил ему срок. Об этом сообщило Афинское агентство новостей АМНА.

Романос был арестован после ограбления банка в феврале 2013 года. Суд приговорил его к 18 годам тюрьмы, длительные сроки получили и его подельники. Среди обвинений были четыре грабежа банка, взрывы, незаконное владение оружием, подделка документов.

Однако после шести лет тюрьмы апелляционный суд сократил Романосу срок по одному из приговоров на четыре года, что дало право на досрочное освобождение с учетом того, что он отбыл шесть лет наказания. В ближайшие дни он выйдет на свободу.

Группировка занималась тем, что рассылала посылки-бомбы в иностранные посольства, представительства и многим политикам, в том числе и за рубежом. В 2010 году одна из таких посылок во время проверки взорвалась в российском посольстве в Афинах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Польше задержали подозреваемого в подготовке теракта
В Германии начался суд над обвиняемым в терроризме выходцем из России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017