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В Германии начался суд над обвиняемым в терроризме выходцем из России

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Фото: TASS/DPA/Stefan Puchner
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Высший суд Берлина начал рассмотрение дела выходца из России, обвиняемого в подготовке теракта в Германии. Следствие полагает, что он связан с Анисом Амри — исполнителем теракта на берлинском рождественском рынке в 2016 году.

Обвиняемого зовут Магомед-Али Ц., передает ТАСС. Он отказался от возможности озвучить свою позицию по делу и, по словам адвоката, намерен «защищать себя, храня молчание».

Правоохранительные органы Германии задержали россиянина в августе 2018 года. Его подозревают в хранении взрывчатки и приготовлении к производству бомбы. У него был сообщник, который в 2017 году покинул страну и позже был задержан во Франции. Установлено, что Магомед-Али Ц. — прихожанин той же мечети, в которую ходил Амри. Следствие считает, что они временами поддерживали контакт по телефону.

Теракт на рождественской ярмарке в Берлине был совершен 19 декабря 2016 года. Грузовик, за рулем которого находился Амри, протаранил толпу посетителей. Погибли 12 человек, травмы разной степени тяжести получили 48. Сам террорист скрылся с места преступления, был объявлен в розыск и впоследствии обнаружился в Милане. Он погиб в перестрелке с полицейскими.

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