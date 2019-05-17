В Польше задержали подозреваемого в подготовке теракта

Спецслужбы Польши задержали мужчину, подозреваемого в подготовке террористического акта на территории страны. Об этом 17 мая сообщает сайт aif.ru со ссылкой на данные Агентства внутренней безопасности.

Отмечается, что задержание провели 9 мая. Подозреваемый Миколай Б. является гражданином Польши и членом мусульманского сообщества в Варшаве. Уточняется, что неофициально он использует имя Мухаммед.

По данным польских спецслужб, мужчина планировал теракт в общественном месте в качестве мести противникам исламской религии, пишет «Газета.ру». Ранее он проходил лечение от психического расстройства.

Свою вину задержанный не признал. По польским законам ему грозит от трех месяцев до пяти лет лишения свободы.

В конце апреля турецкие правоохранители задержали в Анкаре 22 человек, подозреваемых в подготовке терактов.