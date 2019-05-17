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Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Идлибе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Боевики «Джебхат ан-Нусры» она же «Хейат Тахрир Аш-Шам» (организация запрещена в РФ) готовят провокацию с химоружием в сирийской провинции Идлиб с целью обвинить в атаке на мирных жителей ВКС России. Об этом 17 мая сообщил российский Центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии.

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По данным Центра, жители населенного пункта Серакаб сообщили, что террористы свозят в районе химические вещества и обломки российских авиационных фугасных бомб.

Отмечается, что провокация будет снята на видео и выложена в соцсетях с западных СМИ.

«Полученная Центром примирения враждующих сторон информация от жителей населенного пункта Серакаб в ходе проверки получила подтверждение по другому независимому каналу», - цитирует ЦПВС «РИА Новости».

Минобороны ранее не раз доказывало постановочный характер химатак в Сирии, видео которых активно распространяли американские и европейские СМИ. При этом в совершении преступлений обвинялись сирийские власти, несмотря на то, что Дамаск не располагает химоружием.

В марте МИД РФ сообщил об очередной попытки инсценировки атаки в Идлибе боевиками «Хейат Тахрир Аш-Шам».

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