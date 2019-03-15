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МИД РФ узнал о планах боевиков инсценировать химатаку в Сирии

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Фото: Global Look Press/dpa/Anas Alkharboutli
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Террористы группировки «Хейат Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Ан-Нусра», запрещена в РФ) готовятся к инсценировке химической атаки в сирийском Идлибе. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова 15 марта.

По ее словам, террористы готовят провокации вместе с представителями неправительственной организации «Белые каски» и «рассредотачивают соответствующие боевые снаряды и тайники в провинциях Алеппо, Идлиб, Латакия, Хама». Кроме того, боевики не прекращают «провокационные вылазки» против войск правительства САР. Москва следит за ситуацией в регионе.

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«С начала года зафиксировано более 460 таких инцидентов. Жертвами стали свыше 30 человек, порядка 100 получили ранения», — цитирует Захарову агентство «РИА Новости».

В прошлый раз о новых провокациях с химоружием от «Белых касок» в МИД РФ говорили в феврале. Предполагалось, что инсценировка позволит США сохранить свои войска в Сирии и начать боевые действия против правительства президента САР Башара Асада.

В феврале продюсер корпорации Би-би-си заявил, что кадры телекомпании 2018-го года с якобы пострадавшими в результате химатаки людьми были постановочными. В российском МИДе это назвали кульминацией театра абсурда и подчеркнули, что Москва изначально указывала на фейковый характер видеокадров.

С мая 2017 года действует подписанный в Астане меморандум, закрепляющий режим прекращения боевых действий на территории Сирии. Документ подразумевает создание четырех зон безопасности. Первая зона включает часть провинции Идлиб, северо-восточные районы провинции Латакия, западные районы провинции Алеппо и северные районы провинции Хама. Вторая зона — на севере провинции Хомс; третья зона развернута в Восточной Гуте, четвертая зона — на юге Сирии, она включает районы, граничащие с Иорданией.

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