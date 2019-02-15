В Минобороны оценили последствия признания химатаки в Думе фейком

Западные политики постараются «забыть» о ракетных ударах по Сирии после признания продюсера компании Би-би-си Риама Далати о том, что видео из госпиталя в Думе с якобы пострадавшими в результате химатаки людьми было постановочным. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Политики в США и Европе, надрывавшие тогда горло в «защиту мирных сирийцев от ужасных химатак режима» и выдавшие санкцию на нанесение ракетных и авиационных ударов по Сирии, постараются «забыть» тему», — сказал Конашенков, которого цитирует «РИА Новости».

Он отметил, что это необходимо для того, чтобы избежать моральной, политической и уголовной ответственности. Конашенков также выразил надежду на то, что в будущем Далати не станет жертвой провокаций.

«Более серьезным результатом данных фальсификаций, основанных на лживых роликах белокасочников, стали негативные последствия в системе международных отношений», — добавил генерал-майор.

По его словам, это привело к тому, что Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила прокурорские функции, которые позволяют Западу наносить ракетные удары против любого государства.

13 февраля продюсер Риам Далати заявил, что видео о якобы совершенной сирийской армией химатаке в городе Дума было инсценировкой. Информацию о якобы совершенной сирийскими военными атаке с применением химоружия в Думе распространила в апреле прошлого года неправительственная организация «Белые каски». В доказательство были приведены видеокадры.

Москва изначально указывала на постановочный характер видеокадров. Таким образом, заявления Далати совпадают с заключением российских экспертов, ранее указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Заявления Далати официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала кульминацией театра абсурда, ведь в качестве доказательств факта совершения атак корпорация приводила собственные материалы.