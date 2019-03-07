Аргументы и фейки: как США сделали фото инструментом войны

США все более активно применяют новое оружие XXI века. Речь идет об использовании явно сфальсифицированных фотографий, вводящих мировое сообщество в заблуждение. По степени эффективности в достижении политических целей это оружие подчас не уступает стратегическим ракетам и боевым кораблям, стоимость которых исчисляется миллиардами долларов. В самих Штатах такие методы, окончательно сформированные к 2016 году, получили распространение благодаря использованию так называемого «акта Цезаря». Они уже позволили Вашингтону похоронить договор РСМД и сорвать переговоры с КНДР. О том, как появилось это оружие и кто такой этот мифический Цезарь, разобрался эксперт «Известий» Владислав Шурыгин.

Вообще, эпоха после распада СССР, характеризуется полной деградацией системы доказательств вины той или иной страны на международном уровне. Впервые мир увидел это в прямом эфире в конце 90-х годов, сейчас же производство фейков окончательно поставлено на поток.

Все началось с пробирки с «порошком спор сибирской язвы», которой тряс на заседании в ООН госсекретарь США Коллин Пауэлл . В ней, как потом выяснилось, находился обычный стиральный порошок. Тогда это стало «железным» доказательством вины президента Ирака Саддама Хусейна в тайной разработке химического оружия и поводом для вторжения в эту страну. Она была разрушена, Саддам Хусейн казнен, а оружия так и не нашли.

Удар по ДРСМД

Недавно США, наконец, привели аргументы в пользу своей версии о том, что Россия якобы нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности. Весь последний год политики в Вашингтоне заявляли, что такие доказательства у них имеются, однако обнародовать они их не могут. Весь мир ждал ответа на вопрос, чем подкрепляется обвинение в адрес России. Наконец, дождался . В деле о нарушении Москвой договора фотографии, на которых запечатлены какие-то пусковые установки.

Однако, как сообщили источники российским СМИ, выяснилось, что эти снимки были получены с нескольких коммерческих спутников. На фото можно различить лишь некий объект, который похож на стационарную пусковую установку, но без ракеты . США назвали полигоны, с которых якобы был осуществлен пуск запрещенных ракет, две конкретные даты пуска и координаты установок. При этом точного времени пуска и координат приземления изделия указано не было.

fake Михаил Горбачев и Президент США Рональд Рейган в Белом доме после подписания советско-американского договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 8 декабря 1987 года Фото: РИА Новости/Юрий Абрамочкин

Между тем объективными доказательствами, которые могут служить подтверждением факта нарушения договора, является только телеметрия полета ракеты либо фотофиксация этого полета от точки пуска до момента приземления с конкретным временем пуска ракеты. Такую информацию американцы предоставлять категорически отказываются , ссылаясь на то, что это «очень чувствительные разведывательные источники, которыми они не могут поделиться». Не делятся они данными даже с собственными союзниками.

Фейк-география

Недавно обвинения с такого же уровня «доказательствами» появились в СМИ США применительно к Северной Корее. Фотографии якобы нового секретного ракетного объекта, сделанного со спутника были обнародованы спустя несколько дней после провальной встречи президента Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына.

fake1 Фотографии якобы нового секретного ракетного объекта, сделанного со спутника были обнародованы спустя несколько дней после провальной встречи президента Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына Фото: REUTERS/Leah Millis

Политическая ситуация в Венесуэле также не обошлась без внимания. В начале марта сенатор Марко Рубио, который курирует направление Латинской Америки, опубликовал в своем твиттере фото совещание венесуэльского военного руководства. На нем отмечен стоящий спиной к камере человек, которого сенатор называет кубинским агентом. Рубио делает выводы, что руководство Венесуэлы находится под контролем Кубы. И на этом основании сенатор требует вмешаться в ситуацию и оказать давление на Гавану.

Акт Цезаря

Система сфальсифицированных доказательств была впервые применена США три года назад. Тогда же для подобных процедур – решений с серьезными последствиями, основанных на неподтвержденных или откровенно сфальсифицированных доказательствах, – был даже придуман специальный термин – «акт Цезаря».

Поводом послужил принятый в 2016 году Конгрессом США закон «О защите гражданского населения Сирии». Проект закона возник в тот самый момент, когда в ходе войны с терроризмом в САР наметился перелом, и правительственные войска, поддерживаемые ВКС РФ, стали одерживать над исламистами одну победу за другой.

Поводом для подготовки и написания закона стали некие фотографии «массовых казней сторонников оппозиции спецслужбами САР», которые якобы передал американцам некий анонимный правительственный служащий Сирии, под псевдонимом «Цезарь».

fake3 Проект закона США «О защите гражданского населения Сирии» возник в тот момент, когда в ходе войны в Сирии наметился перелом, и правительственные войска, поддерживаемые ВКС РФ, стали одерживать над исламистами одну победу за другой Фото: ТАСС/Пресс-служба Министерства обороны РФ

Почти сразу после их обнародования достоверность этих документов поставил под сомнение, в числе прочих, американский журналист Рик Стерлинг. Он обратил внимание, что на фотографиях изображены тела сирийских военнослужащих, а не так называемых «жертв режима». Кроме того, доказательств причастности властей САР к гибели других людей, присутствующих на снимках, приведено не было. Более того, автор задался вопросом, а был ли «Цезарь». И не исключил, что фотограф под таким именем является вымышленным собирательным персонажем.

Но это расследование ничуть не помешало принятию закона. Асад был обвинен в военных преступлениях, а против страны был введен жесткий режим санкций.

Теперь с помощью точно таких же «актов Цезаря» разыгрывается история с обвинением России в нарушении договора о РСМД. И рубикон уже пересечен: в наши дни считается само собой разумеющимся, что даже высшие лица США, в том числе и сам президент, публично транслируют фейки, и на их основе принимают решения, касающиеся судеб мира.