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МИД России предупредил о возможной химатаке в Сирии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Министерстве иностранных дел России опасаются новых провокаций «Белых касок» с химоружием в Сирии. Как заявили «Известиям» в ведомстве, это даст возможность Вашингтону сохранить свои войска в регионе и начать боевые действия против правительства Башара Асада.

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Того же мнения придерживаются и в сирийском парламенте. Там отметили, что Запад может пойти на подобные шаги, чтобы внести разлад в работу астанинского формата и не допустить перехода зоны деэскалации под контроль Дамаска.

Соединенные Штаты неоднократно наносили удары по сирийским правительственным объектам, обвиняя Дамаск в использовании химоружия против собственных жителей. При этом информацию о якобы совершенных атаках распространяла неправительственная организация «Белые каски», спонсируемая Лондоном и Вашингтоном.

Подробнее — в эксклюзивном материале «Известий»:

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