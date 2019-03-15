США выразили обеспокоенность ударами России и Сирии по Идлибу

Соединенные Штаты выразили крайнюю обеспокоенность ударами российских и сирийских военных в районе Идлиба. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента США Роберт Палладино.

По его словам, в результате воздушных и артиллерийских ударов России и Сирии погибли десятки мирных граждан. Палладино призвал прекратить удары и назвал происходящее эскалацией, которая ухудшает существующую гуманитарную катастрофу, пишет «РИА Новости».

13 марта в Министерстве обороны России сообщили, что российская боевая авиация уничтожила склад боевиков в сирийском городе Идлибе. В ведомстве отметили, что операция была согласована с Анкарой, так как данный район является зоной ответственности Турции.

С мая 2017 года действует подписанный в Астане меморандум, закрепляющий режим прекращения боевых действий на территории Сирии. Документ подразумевает создание четырех зон безопасности.

Первая зона включает часть провинции Идлиб, северо-восточные районы провинции Латакия, западные районы провинции Алеппо и северные районы провинции Хама. Вторая зона — на севере провинции Хомс; третья зона развернута в Восточной Гуте, четвертая зона — на юге Сирии, она включает районы, граничащие с Иорданией.

В сентябре 2018 года президенты России и Турции — Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали соглашение о создании демилитаризованной зоны вдоль линии соприкосновения сирийских войск и вооруженной оппозиции в Идлибе.