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Трамп поручил выделить средства на деятельность «Белых касок»

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Фото: Global Look Press/Anas Alkharboutli
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился выделить средства на деятельность добровольческой организации «Сирийская гражданская оборона» («Белые каски»), сообщил Госдепартамент США.

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Всего американская администрация планирует изыскать из своего бюджета $5 млн, если предложение главы государства одобрит конгресс. Часть этих денег пойдет также на финансирование механизма ООН по расследованию преступлений в Сирийской Арабской Республике (САР), пишет ТАСС.

Во внешнеполитическом ведомстве США отметили, что деятельность «Белых касок» в Сирии является крайне необходимой, так как их представители «спасают жизни» людей.

В июне прошлого года Минобороны России назвало эту добровольческую организацию пособником террористов, так как она причастна к организации различного рода провокаций, направленных против действующих властей Сирии.

12 марта в ходе круглого стола в рамках 40-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) был представлен доклад, который содержит свидетельства связей «Белых касок» с боевиками незаконных вооруженных формирований и террористами в Сирии. Документ подготовлен на основе бесед с более чем ста очевидцами деятельности представителей этой добровольческой организации.

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