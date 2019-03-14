Трамп поручил выделить средства на деятельность «Белых касок»
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп распорядился выделить средства на деятельность добровольческой организации «Сирийская гражданская оборона» («Белые каски»), сообщил Госдепартамент США.
Всего американская администрация планирует изыскать из своего бюджета $5 млн, если предложение главы государства одобрит конгресс. Часть этих денег пойдет также на финансирование механизма ООН по расследованию преступлений в Сирийской Арабской Республике (САР), пишет ТАСС.
Во внешнеполитическом ведомстве США отметили, что деятельность «Белых касок» в Сирии является крайне необходимой, так как их представители «спасают жизни» людей.
В июне прошлого года Минобороны России назвало эту добровольческую организацию пособником террористов, так как она причастна к организации различного рода провокаций, направленных против действующих властей Сирии.
12 марта в ходе круглого стола в рамках 40-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) был представлен доклад, который содержит свидетельства связей «Белых касок» с боевиками незаконных вооруженных формирований и террористами в Сирии. Документ подготовлен на основе бесед с более чем ста очевидцами деятельности представителей этой добровольческой организации.