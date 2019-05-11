Армия Сирии ликвидировала более 40 террористов в провинции Хама

Сирийские военные уничтожили на севере провинции Хама более 40 участников запрещенной в России экстремистской группировки «Джебхат ан-Нусра». Армия САР также нейтрализовала также несколько единиц бронетехники террористов и реактивные установки.

Как в субботу, 11 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал AlMayadeen, боевики пытались отбить у правительственных войск населенный пункт Кфар­­-Набуда в 15 км от их форпоста в Хан­-Шейхуне. Но все попытки атаковать были пресечены сирийскими военнослужащими.

7 мая сирийская армия атаковала позиции боевиков к югу и западу от Алеппо. Удары были нанесены по пригородам Халса и Кфар-Хамра, а также по микрорайону Рашидин-5, которые удерживаются боевиками.

Конфликт в Сирии начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.

10 марта президент Сирии Башар Асад в рамках встречи с помощником министра иностранных дел КНР Чэнь Сяодуном заявил, что война против его страны ведется в виде экономических санкций и блокады.