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СМИ назвали дату экстренного заседания Совбеза ООН по ситуации в Сирии

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Фото: TASS/Zuma
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Совет Безопасности ООН соберется на внеочередное заседание по ситуации в Сирии в пятницу, 10 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в организации.

По словам собеседника агентства, СБ заслушает доклад о ситуации от представителя управления ООН по гуманитарным вопросам.

4 мая руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Виктор Купчишин сообщил, что отряды боевиков в Идлибе объединяются под командованием «Хайат Тахрир аш-Шам». Купчишин предположил, что они готовят нападение на город Хама.

Конфликт в Сирийской Арабской Республике (САР) начался в 2011 году. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению официального Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территорий страны от незаконных вооруженных формирований. Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции против боевиков.

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