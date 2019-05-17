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Россиянин спонсировал ИГ в надежде помочь детям в Африке

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Фото: ТАСС/ЦОС ФСБ РФ/Снимок с видео
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Житель Северной Осетии Георгий Гуев, которого обвиняют в финансировании запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), думал, что помогает детям в Африке. Об этом в пятницу, 17 мая, пишет ТАСС.

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«Несколько лет назад я наткнулся в интернете на публикацию фонда с названием «Живое сердце», который занимался рытьем колодцев в африканских деревнях, чтобы помочь детям, и я совершал переводы на банковские карты указанного фонда, но их владельцев я лично не знал», — сказал Гуев.

Помимо этого обвиняемый заявил, что с 2015 по 2019 год с его банковской карты было перечислено около 150 тыс. рублей, а не 50 млн, как утверждает следствие.

До того, как его задержали, Гуев работал в строительной компании. Он женат, у него на попечении двое несовершеннолетних детей.

По информации следствия, он с января 2015 года по май 2019-го собирал и отправлял деньги ИГ за границу для совершения ими преступлений. При обыске в квартире Гуева правоохранители нашли большое количество банковских карт и мобильные телефоны с инструкциями от координаторов ИГ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»). Следствие просит арестовать Гуева на два месяца.

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