Глава убитой под Ульяновском семьи отсутствовал дома и остался жив

Глава семьи, убитой в Ульяновской области, остался жив. Его не было дома, рассказали в региональной прокуратуре.

Местонахождение мужчины сейчас устанавливается. Возможно, он работает вахтовым методом в другом регионе, передает «Российская газета».

Ранее одноклассница подростка, совершившего преступление, рассказала, что его родители разошлись и у младших детей другой отец. При этом, по ее словам, юноша поддерживал отношения с родным папой и ездил к нему в гости в соседнее село. Она рассказала, что убивший родственников и покончивший с собой молодой человек был отличником и не имел проблем ни дома, ни в школе.

Ранее 18 августа в селе Патрикеевка 16-летний подросток убил пятерых членов своей семьи и покончил с собой. Он оставил предсмертную записку, в которой говорилось, что он забирает родных с собой, чтобы они не оплакивали его самоубийство. В прокуратуре сообщили, что семья была благополучной, а школьник не состоял на учете у психиатра.