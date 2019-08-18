Убивший семью подросток был общительным отличником

Одноклассница подростка из Ульяновской области, который убил свою семью и покончил с собой, рассказала, что он был отличником, тихим и спокойным по характеру. По ее словам, у юноши, который 1 сентября должен был пойти в 11-й класс, не было проблем ни в семье, ни в школе.

«Семья его очень любила, все члены семьи — хорошие люди. Ничего плохого о них сказать не могу», — рассказала девушка по имени Анастасия телеканалу «360».

Родители подростка, совершившего убийство, развелись, у младших брата и сестры другой отец. Однако молодой человек продолжал общаться с родным отцом и ездил к нему в гости в соседнее село.

Ранее 18 августа в селе Патрикеевка были обнаружены тела шести человек — супругов-пенсионеров, их дочери, ее сына-подростка и младших детей-двойняшек.

Старший сын оставил предсмертную записку, в которой говорится, что он убил родных и покончил с собой. В региональной прокуратуре уточнили, что он не состоял на учете у психиатра, но содержание послания может быть признаком психического расстройства.