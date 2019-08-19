Прямой эфир

Уголовное дело возбудили после отравления детей в Иннополисе

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет возбудил уголовное дело после госпитализации пяти детей из детского лагеря в Иннополисе (Республика Казахстан). По факту отравления проводится судмедэкспертиза.

В столовой и кафе, где питались дети, взяты пробы еды. Следователи уточняют, что у четверых детей выявлена острая кишечная инфекция, пятому пострадавшему поставлен диагноз хронический холецистит. Об этом сообщает InKazan.ru.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее сообщалось, что массовое отравление детей произошло в проектной школе университета «Иннополис». Вечером 17 августа недомогание почувствовали более 30 детей. К утру 18 августа симптомы остались у пятерых детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Роспотребнадзор начал расследование после отравления в Ульяновской области
В Татарстане четыре ребенка отравились в детском лагере

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019