Уголовное дело возбудили после отравления детей в Иннополисе

Следственный комитет возбудил уголовное дело после госпитализации пяти детей из детского лагеря в Иннополисе (Республика Казахстан). По факту отравления проводится судмедэкспертиза.

В столовой и кафе, где питались дети, взяты пробы еды. Следователи уточняют, что у четверых детей выявлена острая кишечная инфекция, пятому пострадавшему поставлен диагноз хронический холецистит. Об этом сообщает InKazan.ru.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Ранее сообщалось, что массовое отравление детей произошло в проектной школе университета «Иннополис». Вечером 17 августа недомогание почувствовали более 30 детей. К утру 18 августа симптомы остались у пятерых детей.