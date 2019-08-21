Детский омбудсмен Москвы проверит информацию об отравлении младенца наркотиками

Информацию об отравлении восьмимесячного ребенка наркотиками проверит аппарат уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича. Об этом ТАСС сообщает 21 августа.

20 августа сайт kp.ru сообщил о том, что в столице 18 августа госпитализировали восьмимесячную девочку с диагнозом «отравление каннабисом». По предварительной версии, наркотическое вещество могло попасть в организм ребенка вместе с молоком 24-летней матери.

Для выяснения обстоятельств произошедшего в квартиру, где проживает ребенок, направили сотрудников уголовного розыска. Мать младенца задержали для дальнейшего допроса.

9 августа сообщалось, что в Испании годовалый ребенок попал в больницу с передозировкой наркотиками.