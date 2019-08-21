Прямой эфир

Детский омбудсмен Москвы проверит информацию об отравлении младенца наркотиками

0
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Информацию об отравлении восьмимесячного ребенка наркотиками проверит аппарат уполномоченного по правам ребенка в Москве Евгения Бунимовича. Об этом ТАСС сообщает 21 августа.

20 августа сайт kp.ru сообщил о том, что в столице 18 августа госпитализировали восьмимесячную девочку с диагнозом «отравление каннабисом». По предварительной версии, наркотическое вещество могло попасть в организм ребенка вместе с молоком 24-летней матери.

Для выяснения обстоятельств произошедшего в квартиру, где проживает ребенок, направили сотрудников уголовного розыска. Мать младенца задержали для дальнейшего допроса.

9 августа сообщалось, что в Испании годовалый ребенок попал в больницу с передозировкой наркотиками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Нижнем Новгороде сотрудницу детсада застали за закладкой наркотиков
В Саратове подозреваемого в отравлении конфет ядом передали врачам

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019