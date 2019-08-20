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В Саратове подозреваемого в отравлении конфет ядом передали врачам

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Фото: ТАСС/Евгений Разумный
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Полицейские передали врачам мужчину, который, по предварительной информации, посыпал конфеты крысиным ядом в одном из магазинов Саратова. Подозреваемый наблюдается у специалистов психоневрологического диспансера.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области. Правоохранители задержали подозреваемого накануне. Злоумышленника заметила продавец, однако он ушел из торгового зала.

По данному факту проводится проверка, назначена химическая экспертиза вещества, уточнили в областном главке МВД.

16 августа с признаками отравления были госпитализированы семь жителей Ульяновска, в том числе двое детей. Позднее двое взрослых скончались. В крови пациентов, которые предположительно отравились подсолнечным маслом домашнего изготовления, был обнаружен кумарин. Причиной отравления могло стать попадание в масло крысиного яда.

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