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В Нижнем Новгороде сотрудницу детсада застали за закладкой наркотиков

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Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
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В Нижнем Новгороде задержали сотрудницу детского сада и ее подругу в момент закладки наркотиков. Об этом во вторник, 20 августа, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на МВД по области.

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«Девушек, одна из которых является сотрудницей детского сада, взяли с поличным. В ходе личного досмотра и при обысках по месту жительства у них было изъято более 200 пакетиков с наркотиками, подготовленных к сбыту через тайники», — заявили там.

Отмечается, что девушкам по 20 лет, они не имеют судимостей. Наркотики они размещали не на территории детсада. В отношении девушек возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»).

Задержанных поместили под домашний арест, так как они воспитывают маленьких детей.

10 июля сотрудники Росгвардии задержали в Москве с поличным мужчину, который делал закладки наркотиков. Молодой человек привлек внимание правоохранителей на улице Гольяновская поздней ночью. Злоумышленник, сидя в кустарнике, что-то раскладывал на земле. Росгвардейцы решили подойти ближе и увидели, что мужчина прячет пакеты с неизвестным веществом темного цвета. Подозреваемого задержали и вызвали оперативников.

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