В России пресечен канал пересылки наркотиков через почтовые отделения

Сотрудники центральной оперативной таможни Федеральной таможенной службы совместно со службой безопасности «Почты России» пресекли канал пересылки наркотических средств через сеть почтовых отделений.

Всего изъято более 100 кг запрещенных средств, возбуждено и расследуется уголовное дело. Основным фигурантом дела стал врач-химик, сообщили во вторник, 20 августа, ТАСС в пресс-службе почтового оператора.

По данным следствия, подозреваемый оборудовал лабораторию по производству наркотических средств в квартире многоквартирного дома.

Безопасность и законность содержимого отправлений проверяется круглосуточно на различных этапах пересылки, отметили в «Почте России».

Ранее в августе стало известно, что Химкинский городской суд Московской области рассмотрит уголовное дело подданного Королевства Нидерландов, которого обвиняют в контрабанде и сбыте более 100 кг кокаина.