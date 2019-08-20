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В России пресечен канал пересылки наркотиков через почтовые отделения

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сотрудники центральной оперативной таможни Федеральной таможенной службы совместно со службой безопасности «Почты России» пресекли канал пересылки наркотических средств через сеть почтовых отделений.

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Всего изъято более 100 кг запрещенных средств, возбуждено и расследуется уголовное дело. Основным фигурантом дела стал врач-химик, сообщили во вторник, 20 августа, ТАСС в пресс-службе почтового оператора.

По данным следствия, подозреваемый оборудовал лабораторию по производству наркотических средств в квартире многоквартирного дома.

Безопасность и законность содержимого отправлений проверяется круглосуточно на различных этапах пересылки, отметили в «Почте России».

Ранее в августе стало известно, что Химкинский городской суд Московской области рассмотрит уголовное дело подданного Королевства Нидерландов, которого обвиняют в контрабанде и сбыте более 100 кг кокаина.

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