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Судебного пристава задержали в Тюмени за перевозку наркотиков

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В Тюмени задержали замначальника городского отдела судебных приставов Айрата Халлиулина. Его подозревают в перевозке наркотиков. Уголовное дело возбудили по статье «Незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических веществ». Ему грозит до трех лет тюрьмы.

Как сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на источник в силовых структурах, сослуживцы Халлиулина не раз видели его на рабочем месте в состоянии наркотического опьянения, но не давали делу ход. Пристава задержали 25 июля в компании с друзьями, на следующий день было возбуждено дело.

В региональном УФССП факт задержания подтвердили. Там сказали, что Халлиулин уволился по собственному желанию за неделю до задержания. Однако в управлении опровергли информацию о том, что о наркотической зависимости Халлиулина им было что-то известно.

Отмечается, что Халлиулин не раз становился победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Лучший судебный пристав». Он проводил занятия со школьниками.

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