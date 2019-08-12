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Суд Московской области рассмотрит дело голландца о контрабанде кокаина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Химкинский городской суд Московской области рассмотрит уголовное дело подданного Королевства Нидерландов, которого обвиняют в контрабанде и сбыте более 100 кг кокаина.

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Обвинительное заключение в отношении Волтерса Гидо Гилермо было утверждено и направлено в инстанцию заместителем генпрокурора России в понедельник, 12 августа.

Следствие полагает, что в период с 1999 по 2000 год иностранец входил в состав преступного сообщества, созданного гражданином Великобритании, который занимался контрабандой наркотического вещества из Колумбии в Соединенное Королевство транзитом через Россию, пишет ТАСС.

За последние 14 лет перед судом предстали и были приговорены к тюремным срокам шестеро других участников группировки. Голландец долго скрывался от российских правоохранителей и лишь в апреле прошлого года был арестован и экстрадирован в РФ из Бельгии.

22 июля сообщалось, что пограничники Великобритании задержали у берегов страны яхту, на борту которой находилось 1,6 т кокаина. Судно задержано во время рейда у берегов графства Корнуолл по подозрению в попытке переправки наркотика были арестованы граждане Нидерландов.

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