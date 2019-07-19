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Героиню интервью о героине отпустили из СИЗО под подписку о невыезде

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Фото: vk.com/heroine_on_heroin
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Героиню интервью о героине Тэо Логос (настоящее имя — Анна Глазова), обвиняемую в незаконном обороте наркотиков, отпустили из СИЗО под подписку о невыезде.

Суд избрал эту меру пресечения с 17 июля. «Что касается планов по защите, на сегодняшний день это конфиденциальная информация, но в дальнейшем я буду готова прокомментировать все этапы процесса и роль стороны защиты в нем в том числе», — цитирует девушку агентство городских новостей «Москва».

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Ранее прокуратура вернула материалы уголовного дела в отношении Логос в полицию для дополнительного расследования.

Обвиняемой вменяется незаконное приобретение, перевозка, хранение, изготовление и переработка наркотических средств.

Интернет-издание «Батенька, да вы трансформер» в декабре прошлого года опубликовало статью, героиней которой стала девушка, употребляющая героин на протяжении 10 лет. Она открыто об этом рассказывает, в том числе на своей странице «ВКонтакте».

Роскомнадзор на следующий день после публикации попросил МВД проверить, нарушает ли статья действующее законодательство. После этого полиция потребовала заблокировать публикацию.

Девушку задержали в Москве 31 января, после того как она без видимых причин стала убегать от патрульных полицейских. Выяснилось, что она находится в розыске.

Источник «Известий» в правоохранительных органах рассказал, что дело против девушки, ранее судимой за аналогичное преступление, возбудили в октябре. Ее задержали в районе Текстильщики, когда она доставала купленные наркотики из закладки. Девушку не арестовали, но обязали являться к дознавателю, но позже она перестала приходить в полицию, в связи с чем ее объявили в федеральный розыск.

Первый раз за хранение наркотиков Глазова была задержана в феврале 2014 года в районе проспекта Вернадского, недалеко от своего дома. У нее нашли 3,5 г героина и пакет спайса. Суд назначил ей принудительное лечение от наркомании. По информации «Известий», Глазова не была в местах лишения свободы, хотя утверждает, что отбывала срок в колонии во Владимирской области.

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