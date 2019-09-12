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Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе

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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
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Не менее 15 человек, пятеро из которых несовершеннолетние, отравились шаурмой в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Башкирии.

Всего было госпитализировано 14 человек, из них четверо детей и один взрослый находятся в тяжелом состоянии, остальные находятся в состоянии средней степени тяжести, пишет ТАСС.

Врачи рассказали, что предварительный диагноз у всех один — острый гастроэнтерит. В МЧС также уточнили, что одна из пострадавших беременна. Предположительно все отравившиеся посещали бистро, в котором готовят шаурму.

29 августа сообщалось, что московское управление Роспотребнадзора обнаружило санитарные нарушения у 98% предприятий, продающих шаурму. Были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к производству и изготовлению пищевой продукции, а также требований технических регламентов, представляющих угрозу здоровью и жизни людей.

2 июля сообщалось, что в Санкт-Петербурге 53 человека отравились шаурмой. Все они ели в одном и том же заведении быстрого питания.

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