Роспотребнадзор нашел серьезные нарушения у 98% продавцов шаурмы в Москве

Московское управление Роспотребнадзора обнаружило санитарные нарушения у 98% предприятий, продающих шаурму. Об этом в четверг, 29 августа, сообщается на сайте ведомства.

В ходе проверки, которой подверглись 66 торговых точек, проверялось качество сырья и готовой продукции.

«В 65 проверенных предприятиях (98%) выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к производству и изготовлению пищевой продукции, требований технических регламентов, представляющих угрозу здоровью и жизни людей», — пояснили в управлении.

В проверяемых точках отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность используемых продуктов, кроме того, у продавцов были нарушены сроки годности и условия хранения как сырья, так и готовой шаурмы.

В Роспотребнадзоре отметили несоблюдение санитарно-технических требований содержания помещения, отсутствие дезинфекционного режима, подводки воды и условий для обработки инвентаря и соблюдения личной гигиены. Обнаружилось, что персонал проверенных предприятий не имеет необходимых медицинских осмотров, обязательной вакцинации и базовых знаний санитарной культуры.

«Около 50% исследованных проб готовой пищевой продукции и сырья не отвечали обязательным требованиям по микробиологическим показателям. В смывах с рук персонала, инвентаря и оборудования обнаружены бактерии группы кишечной палочки», — рассказали в управлении и добавили, что в результате проверок у торговцев шаурмой было изъято и утилизировано более 600 кг сырья и готовой продукции.

34 торговые точки были опечатаны и получили временный запрет деятельности. В судебные инстанции направлено 53 административных материала на приостановление деятельности объектов, 23 из них рассмотрены, благодаря чему торговые точки прекратили работу на срок от 30 до 90 суток. Остальные материалы переданных дел находятся на рассмотрении. 28 юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям были назначены штрафы, их общая сумма составила 655 тыс. рублей.

Контрольно-надзорные мероприятия в отношении предприятий, торгующих шаурмой, продолжаются.

5 августа полиция обнаружила в Подмосковье цех с нелегалами и просроченным мясом для шаурмы.