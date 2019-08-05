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Полиция нашла в Подмосковье цех с нелегалами и просроченным мясом для шаурмы

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Полиция обнаружила в подмосковных Люберцах нелегальный цех по приготовлению мяса для шаурмы. Продукция, не соответствующая санитарным нормам, поставлялась в Москву и Московскую область.

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Цех находился в промзоне поселка Октябрьского. В нем работали 19 граждан одной из среднеазиатских республик, живших там же. 16 из них находились в России нелегально, рассказала ТАСС начальник пресс-службы главка подмосковной полиции Татьяна Петрова.

Мясо, из которого готовили на предприятии, было просрочено и не соответствовало требованиям безопасности.

В отношении нелегалов составлены административные протоколы, их выдворят из России. На 45-летнего москвича завели уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»). Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

В середине июля в Москве стали поступать сведения об отравлении офисных работников едой из вендинговых автоматов сети Healthy Food. На начало августа пострадали 95 человек. У 60 из них диагностирован сальмонеллез. Суд запретил компании торговать едой на три месяца.

При проверке цехов, где производилась продукция, выявлены многочисленные нарушения. Санитарно-техническое состояние производственных помещений признано неудовлетворительным. Цеха опечатали, из оборота изъяли около 3 т сырья и готовой продукции. Кроме того, были закрыты не менее 48 автоматов компании и два кафе.

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