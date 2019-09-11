Роспотребнадзор рассказал о порядке действий при отравлении в ресторане

Специалисты Роспотребнадзора дали советы посетителям ресторанов на случай отравления. В ведомстве отметили, что в первую очередь необходимо обратиться к врачу, так как это поможет в сборе доказательств.

«В этой неприятной ситуации вам надо доказать, что вред здоровью был причинен именно в результате ужина в ресторане. В связи с этим вам необходимо получить медицинское заключение», — говорится в сообщении, опубликованном 11 сентября на сайте ведомства.

Отмечается, что лучше всего, если в данном заключении будет отражена связь между ужином в ресторане и отравлением. Также посетителям советуют сохранять чек из ресторана или предоставить выписку по банковскому счету и найти свидетелей.

После этого нужно направить претензию владельцу ресторана, приложив к ним копию чека и медицинского заключения. В обращении можно попросить вернуть стоимость ужина, выплатить компенсацию стоимости лечения и утраченного заработка в случае длительного больничного. По словам специалистов, такую претензию необходимо направлять заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае невозможности решения ситуации в добровольном порядке следует обратиться с иском в суд.

30 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело после массового отравления суши в самарском ресторане «Фарфор». По данным ведомства, в период с 23 по 29 августа в медицинские учреждения Самары обратились 63 человека с признаками пищевого отравления, все они приобретали продукцию в ресторане «Фарфор». В СК установили, что с 1 по 23 августа сотрудники ресторана осуществляли хранение, производство и сбыт продуктов, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.