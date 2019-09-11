Прямой эфир

Роспотребнадзор рассказал о порядке действий при отравлении в ресторане

0
Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специалисты Роспотребнадзора дали советы посетителям ресторанов на случай отравления. В ведомстве отметили, что в первую очередь необходимо обратиться к врачу, так как это поможет в сборе доказательств.

Скоропортящийся бизнес: 65 человек отравились сэндвичами из автоматов
Можно ли получить компенсацию за испорченный обед и какую ответственность несут за отравления владельцы общепита

«В этой неприятной ситуации вам надо доказать, что вред здоровью был причинен именно в результате ужина в ресторане. В связи с этим вам необходимо получить медицинское заключение», — говорится в сообщении, опубликованном 11 сентября на сайте ведомства.

Отмечается, что лучше всего, если в данном заключении будет отражена связь между ужином в ресторане и отравлением. Также посетителям советуют сохранять чек из ресторана или предоставить выписку по банковскому счету и найти свидетелей.

После этого нужно направить претензию владельцу ресторана, приложив к ним копию чека и медицинского заключения. В обращении можно попросить вернуть стоимость ужина, выплатить компенсацию стоимости лечения и утраченного заработка в случае длительного больничного. По словам специалистов, такую претензию необходимо направлять заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае невозможности решения ситуации в добровольном порядке следует обратиться с иском в суд.

30 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело после массового отравления суши в самарском ресторане «Фарфор». По данным ведомства, в период с 23 по 29 августа в медицинские учреждения Самары обратились 63 человека с признаками пищевого отравления, все они приобретали продукцию в ресторане «Фарфор». В СК установили, что с 1 по 23 августа сотрудники ресторана осуществляли хранение, производство и сбыт продуктов, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В курином филе из автоматов Healthy Food нашли сальмонеллу
СК завел уголовное дело после массовых отравлений суши в Самаре

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019