СК завел уголовное дело после массовых отравлений суши в Самаре

Следственный комитет возбудил уголовное дело после массового отравления суши в самарском ресторане «Фарфор». Об этом 30 августа сообщает пресс-служба регионального СУСК.

«Советским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в период с 23 по 29 августа в медицинские учреждения Самары обратились 63 человека с признаками пищевого отравления, все они приобретали продукцию в ресторане «Фарфор». В СК установили, что с 1 по 23 августа сотрудники ресторана осуществляли хранение, производство и сбыт продуктов, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

Информацией о массовых отравлениях СК заинтересовался 28 августа.Тогда же в региональном минздраве сообщали о 48 обратившихся за врачебной помощью после отравления, а за день до этого компания «Фарфор», занимающаяся доставкой суши и пиццы, сообщила о том, что на одной из семи кухонь филиала зафиксировали сообщения об отравлении клиентов. По предварительным данным фирмы, все они делали заказы 23 и 24 августа. В этой связи «Фарфор» закрыл все кухни в Самаре.