В курином филе из автоматов Healthy Food нашли сальмонеллу

Роспотребнадзор завершил эпидемиологическое расследование летних отравлений в Москве после употребления готовой еды из вендинговых автоматов бренда Healthy Food. По словам специалистов, в продукции была обнаружена сальмонелла.

«В курином филе, смывах с объектов окружающей среды, у двух работников цеха был выделен возбудитель сальмонеллеза», — говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном 11 сентября на сайте ведомства.

Отмечается, что требованиям по микробиологическим показателям не отвечали около 84% исследованных проб продуктов. По итогам проверки было вынесено 16 постановлений о назначении административных штрафов на сумму около 2 млн рублей.

«В результате принятых управлением Роспотребнадзора по городу Москве мер вспышка была локализована и новых случаев сальмонеллеза не зарегистрировано», — добавили в ведомстве.

3 августа сообщалось, что число людей, отравившихся в Москве продуктами питания из вендинговых автоматов Healthy Food, достигло 99.

1 августа Гагаринский суд Москвы на три месяца запретил компании Healthy Food торговать едой. Ее признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований в организации питания.

С 16 июля едой из вендинговых автоматов Healthy Food отравились несколько десятков офисных работников. Глава компании Дмитрий Пронин в своем Facebook сообщил о приостановке производства еды под маркой Healthy Food. После случившегося от услуг компании отказались 9% клиентов.