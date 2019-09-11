Прямой эфир

В курином филе из автоматов Healthy Food нашли сальмонеллу

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Роспотребнадзор завершил эпидемиологическое расследование летних отравлений в Москве после употребления готовой еды из вендинговых автоматов бренда Healthy Food. По словам специалистов, в продукции была обнаружена сальмонелла.

«В курином филе, смывах с объектов окружающей среды, у двух работников цеха был выделен возбудитель сальмонеллеза», — говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном 11 сентября на сайте ведомства.

Отмечается, что требованиям по микробиологическим показателям не отвечали около 84% исследованных проб продуктов. По итогам проверки было вынесено 16 постановлений о назначении административных штрафов на сумму около 2 млн рублей.

«В результате принятых управлением Роспотребнадзора по городу Москве мер вспышка была локализована и новых случаев сальмонеллеза не зарегистрировано», — добавили в ведомстве.

3 августа сообщалось, что число людей, отравившихся в Москве продуктами питания из вендинговых автоматов Healthy Food, достигло 99.

1 августа Гагаринский суд Москвы на три месяца запретил компании Healthy Food торговать едой. Ее признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических требований в организации питания.

С 16 июля едой из вендинговых автоматов Healthy Food отравились несколько десятков офисных работников. Глава компании Дмитрий Пронин в своем Facebook сообщил о приостановке производства еды под маркой Healthy Food. После случившегося от услуг компании отказались 9% клиентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве любители деликатесов отравились моллюсками
Детский омбудсмен Москвы проверит информацию об отравлении младенца наркотиками

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019