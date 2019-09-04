В Москве любители деликатесов отравились моллюсками

Светский ужин в центре Москвы обернулся отравлением для 18 человек. Всему виной — моллюски по очень привлекательной цене: 90 рублей за штуку. За дешевое удовольствие любители деликатесов расплатились сполна. Всего на распродажу моллюсков клюнуло около сотни клиентов.

В заведении заверяют, что отравления ни у кого не было и это выдумки. Однако спустя пару дней после скандала аквариумы в ресторане вдруг опустели. Сотрудники утверждают — поставщик приостановил сотрудничество.