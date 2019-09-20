Прямой эфир

Аваков заступился за угрожавшего взорвать мост в Киеве мужчину

0
Фото: РИА Новости/Стрингер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава МВД Украины Арсен Аваков в своем Facebook заступился за бывшего сержанта Алексея Белько, который 18 сентября угрожал взорвать мост метрополитена в Киеве.

Министр назвал мужчину «глупейшим», однако отметил, что он имеет право на шанс снова жить нормально жизнью.

«Послушав и поняв его историю, хочу сказать — это и наша с вами ответственность тоже … Хочу, чтобы появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и «жить нормальной жизнью» как он говорит…», — написал Аваков.

Поэтому министр намерен обратиться в суд с хадайством, чтобы наказание для Белько было минимальным. Он также пообещал помочь мужчине справиться с наркотической зависимостью и «обрести себя заново».

По данным украинских СМИ, Белько воевал в Донбассе. В звании старшего сержанта он занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А 3628, расположенной в Броварах.

Белько задержали ранее 18 сентября после угроз взорвать мост Метро в Киеве. Отмечается, что мужчина пошел на такой шаг из-за измены его девушки и пережитого на этой почве потрясения. Правоохранители рассказали журналистам, что перед задержанием мужчина сидел с машине на мосту и размахивал украинским флагом.

Как рассказал глава киевской полиции Андрей Крищенко, злоумышленник не выдвигал никаких требований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Трех человек застрелили на заправке на Украине
Появилось фото угрожавшего взорвать мост в Киеве мужчины

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019