Аваков заступился за угрожавшего взорвать мост в Киеве мужчину

Глава МВД Украины Арсен Аваков в своем Facebook заступился за бывшего сержанта Алексея Белько, который 18 сентября угрожал взорвать мост метрополитена в Киеве.

Министр назвал мужчину «глупейшим», однако отметил, что он имеет право на шанс снова жить нормально жизнью.

«Послушав и поняв его историю, хочу сказать — это и наша с вами ответственность тоже … Хочу, чтобы появился шанс у этого человека! Шанс начать заново и «жить нормальной жизнью» как он говорит…», — написал Аваков.

Поэтому министр намерен обратиться в суд с хадайством, чтобы наказание для Белько было минимальным. Он также пообещал помочь мужчине справиться с наркотической зависимостью и «обрести себя заново».

По данным украинских СМИ, Белько воевал в Донбассе. В звании старшего сержанта он занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А 3628, расположенной в Броварах.

Белько задержали ранее 18 сентября после угроз взорвать мост Метро в Киеве. Отмечается, что мужчина пошел на такой шаг из-за измены его девушки и пережитого на этой почве потрясения. Правоохранители рассказали журналистам, что перед задержанием мужчина сидел с машине на мосту и размахивал украинским флагом.

Как рассказал глава киевской полиции Андрей Крищенко, злоумышленник не выдвигал никаких требований.