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Появилось фото угрожавшего взорвать мост в Киеве мужчины

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Фото: facebook.com
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В Сети появились фотографии 42-летнего Алексея Белько, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве. Один из кадров опубликовала на своей странице в Facebook журналист украинского издания «Настоящее Время» Ирина Ромалийская.

«Вот его фото. Сделано летом, когда он пришел сдавать взрывчатку», — написала она.

По данным страницы «Киев Оперативный» в Facebook, тогда мужчина добровольно сдал полиции 1 кг взрывчатки и большое количество патронов.

Также Ромалийская опубликовала фотографию задержания Белько после его угроз взорвать мост.

По данным издания «Украинская правда», Белько воевал в Донбассе. В звании старшего сержанта он занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части А 3628, расположенной в Броварах.

Белько задержали ранее 18 сентября после угроз взорвать мост Метро в Киеве. По данным источников издания «Страна.ua», мужчина пошел на такой шаг из-за измены его девушки и пережитого на этой почве потрясения. Правоохранители рассказали журналистам, что перед задержанием мужчина сидел с машине на мосту, размахивал украинским флагом и кричал: «Алена, Алена!»

Как рассказал глава киевской полиции Андрей Крищенко, злоумышленник не выдвигал никаких требований.

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