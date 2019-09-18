Трех человек застрелили на заправке на Украине

Неизвестные застрелили трех человек на автозаправочной станции на Украине. Об этом в среду, 18 сентября, сообщили в пресс-службе областного главка полиции.

Инцидент произошел в городе Николаеве. По данным полиции, сообщение об обнаружении тел трех погибших на АЗС поступило утром 18 сентября. На месте ЧП работают следователи, полицейские, криминалисты и кинологи. Выясняются обстоятельства случившегося. В городе введена специальная полицейская операция «Сирена».

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», погибшие были сотрудниками автозаправочной станции. Сведения о случившемся на АЗС внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье УК Украины «Умышленное убийство».

В июне сообщалось, что пьяный боец ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе.