Украинские неонацисты начали продавать «манифест» стрелка из Крайстчерча

На Украине неонацисты объявили о продаже манифеста австралийца Брентона Тарранта, который обвиняется в нападении в мечети в новозеландском Крайстчерче 15 марта. Об этом в четверг, 22 августа, сообщает газета New Zealand Herald.

Издание уточняет, что одна печатная копия 87-страничной версии «заполненного ненавистью» документа стоит $4, приобрести его можно на веб-сайте с зашифрованным мессенджером. В связи с этим власти Новой Зеландии пообещали связаться с правительством Украины, пишет «Газета.ру».

«Я без колебаний попросила министерство иностранных дел связаться (с Украиной. — Ред.)», — отметила премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. По ее словам, факт продажи документа является отвратительным, однако страна не может контролировать то, что происходит за пределами ее юрисдикции.

Теракт в двух мечетях новозеландского города Крайстчерча был совершен 15 марта. Злоумышленник расстрелял прихожан, ведя трансляцию в интернете. Жертвами нападения стали 50 человек, в том числе женщины и дети.

Перед бойней Таррант опубликовал националистический ксенофобский манифест на своей странице в соцсети, где он выступает против миграции из мусульманских стран в Европу и англоязычные страны по всему миру.

24 марта манифест Тарранта был запрещен в Новой Зеландии «к владению и распространению».