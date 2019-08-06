Стрелок в штате Огайо был вооружен модифицированным оружием

24-летний Коннор Беттс, устроивший стрельбу в американском городе Дейтон (штат Огайо), был вооружен переделанной под ведение автоматического огня винтовкой. Информацию об этом распространил начальник полиции города Ричард Бил в эфире канала СNN в понедельник, 5 августа.

«Оно (оружие. — Ред.) было модифицировано специально с таким расчетом, чтобы стрелять как (полуавтоматическая. — Ред.) винтовка», — говорится в сообщении.

Кроме того, по словам Била, Беттс использовал дисковый магазин на 100 патронов.

Злоумышленник успел сделать 41 выстрел перед тем, как его застрелили полицейские.

Отмечается, что модификация винтовки позволила нападавшему избежать правовых запретов непосредственно при ее приобретении.

Жертвами стрельбы в Дейтоне в ночь на 4 августа стали девять человек. Еще 32 пострадали, при этом 16 человек госпитализированы с ранениями разной степени тяжести в больницы Грандвью и Кеттеринг. Некоторые из них находятся в критическом состоянии.